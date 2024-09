KEST'ART, nasce l'associazione che promuove l'amore per l'arte

Nasce a Torre Annunziata l'associazione KEST'ART con lo scopo di promuovere l'amore per la pittura,l'arte e le altre forme espressive. L'inaugurazione, aperta ai curiosi e ai media, è prevista per sabato 28 settembre alle ore 19:00, presso la sede dell'Associazione, in Piazza Ernesto Cesaro 70 (1° piano).

La presidente Adriana Capizzano è una pittrice e un'insegnante di arte e con altri amici artisti e appassionati concretizza l'dea di anni di creare un luogo fisico in cui promuovere l'arte visiva.

"Laboratori e corsi di disegno, di fumetto, di pittura, dialoghi sulla fotografia , per chi vuole avvicinarsi all'arte dei grandi Maestri e sperimentarne le tecniche avviando il proprio personale processo creativo. Spesso negli adulti la creatività viene soffocata per dare spazio alla routine della vita quotidiana, fatta di impegni di varia natura : lavorativi, familiari, sportivi a cui è impossibile sottrarsi ma quante volte nei momenti liberi ci capita di sentire che abbiamo qualcosa da esprimere, da comunicare e cerchiamo comunque un mezzo " artistico" che possa sublimare le nostre emozioni.

Ecco la nostra associazione vuole offrirvi un'opportunità, un momento di evasione che tornerà utile allo spirito e alla creatività e magari riuscirà a tirare fuori da ciascuno di noi un talento o un'attitudine finora sconosciuta . Scopriremo che c'è dell'altro oltre noi e sarà gratificante.

Questo è ciò che concretamente verrà proposto ai soci di KEST'ART sul territorio. Attraverso i canali social Instagram: Kest_art_ sarà possibile restare informati sulle attività e sulle modalità di adesione" riferisce la Capizzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA