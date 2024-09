Due giorni sulla donazione di organi nel Napoletano

Due giorni interamente dedicati alla donazione di organi e tessuti: sono quelli in programma oggi e domani presso la sala convegni De Guevara (ex plesso Bottazzi) di Torre del Greco e al centro di formazione Archimede di Torre Annunziata.

Le giornate si apriranno con i saluti istituzionali del direttore generale Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, e del coordinatore del centro regionale trapianti, Pierino Di Silverio. La prima sessione, coordinata dalla dottoressa Maria Josè Sucre, affronta una delle questioni più rilevanti del percorso della donazione di organi e tessuti: la modalità di espressione di volontà del cittadino e il ruolo del centro regionale trapianti nell'informazione alla popolazione.

Nel corso della due giorni previsti anche gli interventi del coordinatore del centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin, e del direttore del dipartimento area critica dell'azienda ospedaliera dei Colli Antonio Corcione. "La questione centrale - spiegano dall'Asl - resta l'alto numero di opposizione, che purtroppo si costata spesso nella comunicazione del potenziale donatore ai familiari, quando non risulta nei documenti del paziente al ricovero o nel registro dei donatori la espressione di volontà alla donazione".

Maria José Sucre, direttore anestesia, rianimazione e terapia del dolore, coordinatore aziendale per la donazione e prelievo di organi in rappresentanza della Napoli 3 Sud spiega come "il percorso del donatore è ben codificato nell'azienda sulle base delle normative nazionali. Gli operatori sanitari ed amministrativi aziendali hanno dato il Sì alla donazione in gran numero con l'obiettivo di costruire una Rete del dono".

"Grazie alla legge 158/2004 'Una scelta in comune' - si legge in una nota diramata dall'azienda sanitaria - tutti i cittadini maggiorenni possono esprimere il consenso alla donazione esercitandola presso gli uffici anagrafe dei 57 comuni afferenti al territorio dell'Asl Napoli 3 Sud al momento del rilascio e/o rinnovo della carta identità elettronica. Le opzioni sono quelle del sì, no e di non esprimersi".

Il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, rivolge un ringraziamento agli operatori sanitari di tutte le discipline coinvolte nell'attività di donazione e prelievo impegnate nelle tre strutture aziendali dedicate. "I risultati raggiunti - dice Russo - è il frutto di un brillante lavoro di squadra. Sono il segno di grande professionalità e di tanto sacrificio, ma è abbiamo ancora tanto da fare nel percorso di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e sangue in tutti i comuni, scuole, fabbriche, realtà associative, chiese".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA