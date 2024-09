'Devozioni Festival' al via il 24 settembre a Torre del Greco

Al via martedì 24 settembre a Torre del Greco (Napoli) la terza edizione di Devozioni Festival.

Ideato e diretto da Gigi Di Luca, finanziato da Città metropolitana e organizzato dal Comune di Torre del Greco, nell'ambito del progetto "Tra il Vesuvio e il Mare l'Arte è Circolare", il festival intende valorizzare la città corallina attraverso musica, sport, arte e storie da raccontare. "Come quelle di Maradona e Mercedes Sosa o dei grandi artisti e sportivi che hanno segnato la storia del nostro tempo" evidenziano i promotori. L'edizione 2024 è incentrata sul tema della devozione, intesa come passione per la vita, come appartenenza, fedeltà alle proprie idee. "Come atto e testimonianza di fede, non strettamente dal punto di vista religioso, ma come abnegazione e impegno per i diritti umani e civili, come resilienza nel praticare uno sport oltre ogni limite" si afferma ancora. In 3 giornate, dal 24 al 30 settembre, sono in programma spettacoli e concerti ai Molini Meridionali Marzoli, oltre a momenti di incontro e dibattito, che si terranno nell'aula consiliare del Palazzo Baronale e a Palazzo Vallelonga. "Devozioni si inserisce a pieno titolo nell'ampio panorama di proposte culturali che la città di Torre del Greco sta offrendo ai cittadini e, più in generale, a tutti gli appassionati. Come accaduto in altre occasioni, infatti, siamo certi che i momenti proposti nel cartellone sapranno richiamare l'attenzione anche dei residenti in altri comuni, promuovendo la valorizzazione della città" dice il sindaco Luigi Mennella. "Con questo festival diamo attenzione a tutte le forme di devozione, alle passioni individuali e collettive che sanno tutelare la tradizione e l'impegno verso la vita - afferma il direttore artistico, Gigi Di Luca - la rassegna guarda al bisogno dell'uomo attraverso storie di altri uomini che per la vita hanno dato tanto. La musica, l'arte e lo sport possono ancora veicolare e diffondere concetti di pace e di fratellanza, di amore verso l'altro".

Ad inaugurare la nuova edizione, martedì 24 settembre alle ore 18 al Palazzo Baronale, sarà l'incontro "Devozioni di Sport - campioni e olimpici, storie a confronto", moderato da Anna Maria Di Luca. I giornalisti e scrittori Gianfranco Coppola (presidente USSI e caporedattore Rai) e Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) dialogheranno con due atleti come Vincenzo Abbagnale - campione del mondo di canottaggio, figlio d'arte e fresco di rientro dai Giochi Olimpici e il pugile Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, oggi pugile professionista. Non mancheranno testimonianza e video saluto di Manuel Bortuzzo, bronzo nel nuoto paralimpico a Parigi 2024. Sempre il 24 settembre, alle ore 21, i Molini Marzoli accolgono "Hasta siempre Maradona y Mercedes" spettacolo di e con Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari, con le musiche di Valentino Corvino e Sudamerica Quartet. Un dialogo visionario fra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa, che rivela il loro genio, l'arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte. A dare voce al Pibe de Oro è Cosimo Damiano Damato, mentre nel ruolo di Mercedes Sosa troviamo Simona Molinari.

Domenica 29 settembre, invece, protagonista sarà un'icona della cultura partenopea: Peppe Barra. Prima con un incontro alle ore 18 a Palazzo Vallelonga, dal titolo "Devozioni Popolari" - dove si racconterà ai presenti in un dialogo con il direttore artistico - e successivamente con uno spettacolo alle 21 ai Molini Marzoli. Sul palco con l'attore e cantante ci saranno Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco di Cristofaro (fiati etnici). Ad introdurre l'esibizione di Peppe Barra, ci sarà il live d'apertura alle 20.30 con i Luna Janara, ensemble torrese di musica popolare. Lunedì 30 settembre, per il terzo e ultimo atto della rassegna, sono attesi ai Molini Marzoli (ore 21) i 99 Posse in concerto. La formazione attuale include 'O Zulù (Luca Persico), Marco Messina, JRM (Massimo Jovine), Simona Boo e Giuseppe Spinelli. Ad anticipare il loro live set, è in programma alle ore 18 al Palazzo Baronale (aula consiliare) l'incontro dal titolo "I testimoni della Devozione - esperienza di vita a servizio dell'umanità".



