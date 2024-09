De Luca, a Saviano stiamo lavorando dai primi minuti

"Ho sentito il responsabile della Protezione Civile regionale. Stiamo lavorando, dai primi minuti, con la nostra struttura". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo a una domanda sulla tragedia di Saviano (Napoli) al convegno 'Un percorso innovativo per il futuro della salute globale' all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici (Napoli).

"Abbiamo impegnato le nostre strutture sanitarie per dare un aiuto immediato e al più alto livello per quanto riguarda le persone da salvare. Il lavoro ovviamente e' in corso. E' una vicenda triste e drammatica", conclude De Luca



