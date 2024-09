Crollo palazzina: bimbo di due anni sotto osservazione

Il bambino di due anni estratto vivo dalle macerie della casa crollata a Saviano resta ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli nel reparto di Chirurgia pediatrica, diretto da Giovanni Gaglione. Da ulteriori approfondimenti clinico strumentali - secondo quanto si apprende - è emerso che non ha riportato la frattura del femore ma soltanto alcune lesioni d'organo interni e una lieve contusione polmonare provocate dall'impatto a seguito del crollo che necessitano di costante osservazione. Ma non è in prognosi riservata.



