Capri: via Tiberio chiusa al transito veicolare per tre ore

Via Tiberio, la strada che conduce a Villa Jovis, la domus dell'imperatore romano Tiberio, sarà chiusa al transito veicolare, nel tratto compreso dal civico 3 al civico 11, domani dalle 10 alle 13 per consentire alla Gori, la società che gestisce l'erogazione idrica sull'isola ed i servizi fognari, di effettuare lavori urgenti per la disostruzione della condotta fognaria.

Ad annunciarlo a mezzo ordinanza, e con largo anticipo, è stato il comandante della polizia locale, Daniele De Marini, per consentire agli abitanti della zona e alle imprese che trasportano i materiali con i carrellini elettrici, di potersi organizzare preventivamente in vista della chiusura dell'arteria. L'ordinanza è stata affissa sull'albo pretorio del Comune di Capri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA