Abusivismo: demolito immobile illegale nel parco del Vesuvio

Era gravato da un ordine di demolizione emesso nel 2003: abbattuto un immobile abusivo nel parco nazionale del Vesuvio. È accaduto a Torre del Greco, dove si è data esecuzione ad una sentenza emessa dall'allora sezione distaccata del tribunale di Torre Annunziata, procedendo all'abbattimento di un manufatto abusivo di quasi 95 metri quadrati con strutture portanti in lapilcemento e fondamenta in cemento armato con copertura in lamiere coibentate.

Il manufatto si trovava in via Sopra ai Camaldoli, all'interno del perimetro del parco nazionale del Vesuvio, in un'area soggetta a protezione integrale e sottoposta a vincolo sismico, ricadente nella cosiddetta zona rossa.

L'intervento è avvenuto a spese del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza dunque impiegare le somme di denaro già stanziate dal parco in base al protocollo stipulato dall'ente con la Procura di Torre Annunziata.



