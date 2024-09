Un operaio di 23 anni è rimasto incastrato all'interno di una colmatrice, un macchinario utilizzato nelle aziende agricole, in una cooperativa di Striano, nel Napoletano.

Il giovane, di nazionalità marocchina, è stato portato in ospedale a Sarno e poi a Salerno, per l'amputazione della gamba destra.

Indagini in corso per ricostruire la vicenda da parte dei carabinieri della compagnia di Nola.



