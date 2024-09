Crollo palazzina,Prefetto si trasferisce per un giorno a Saviano

E' stato tra i primi ad arrivare ed è andato via solo al tramonto. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un giorno ha trasferito il suo ufficio da piazza del Plebiscito a Napoli in traversa Tappia a Saviano, dove si è consumata la tragedia della famiglia Zotto.

Procuratosi una sedia, davanti a un rudere, dove c'è un forno in disuso, ha iniziato a fare il punto della situazione con soccorritori, gli uomini delle forze dell'ordine, della polizia locale, della Protezione civile regionale e i volontari accorsi per dare una mano La macchina dei soccorsi è stata celere e ha funzionato senza sbavature. In un appezzamento di terreno di via Tappia è stata allestita una vera e propria base operativa (attrezzata di tutto punto, anche i bagni chimici) dove hanno sostato i mezzi dei soccorritori ed anche un elicottero da impiegare per il rapido trasferimento dei feriti. Per rimuovere le macerie è stato necessario usare dei piccoli 'scarrabili' della protezione civile regionale. Ad aiutare i soccorritori due cani che per ore hanno annusato tra le macerie. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno utilizzato anche delle microsonde con delle telecamere per cercare i corpi.

Massima attenzione per i feriti, ma anche per i loro parenti.

Per aiutarli ad elaborare una situazione drammatica, il prefetto ha richiesto alle autorità sanitarie un supporto psicologico con una professionista presente sul posto per l'ntera giornata. Per i residenti di due abitazioni della zona è stato disposto l'allontanamento. I vetri e gli infissi sono stati danneggiati dalla deflagrazione. Per loro Comune e Prefettura hanno trovato una sistemazione momentanea in un albergo.

Al calar della sera è stato poi disposto un servizio di controllo da parte delle forze dell'ordine. L'area è stata 'cinturata' anche per sconguare l'ingresso di estranei mentre gli uomini di vigili del fuoco (presenti anche gli uomini del nucleo Usar) - sotto la luce di grossi fari - hanno continuato a scavare.



