Crollo palazzina: padre e figlio estratti vivi, morti due bimbi

Il padre e uno dei tre figli - di 2 anni - della famiglia che viveva nella palazzina crollata a Saviano sono stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco. Non c'è stato invece nulla da fare per una bambina di quattro anni ed un bambino di di sei, morti nel crollo.

Sotto le macerie ci sono ancora la madre dei bambini e un'anziana che abitava al piano di sopra.

Crollo palazzina:prefetto riunisce centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per seguire le operazioni di soccorso a Saviano. Il prefetto, che sta seguendo dalle prime ore la vicenda, si sta recando sul posto.

Crollo palazzina: grave l'uomo, è al Cardarelli

Il bambino di due anni estratto vivo dalle macerie della palazzina crollata a Saviano è stato trasportato all'ospedale Santobono di Napoli. Il papà, in gravi condizioni, al Cardarelli.

Prefetto a Saviano, non è il tempo per parlare di responsabilità

"Non è il tempo di evocare eventuali responsabilità ma è il tempo di stringerci attorno a questa famiglia". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, giunto a Saviano per seguire personalmente le operazioni di soccorso nella palazzina crollata. "Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà alla comunità di Saviano", ha proseguito il prefetto che ha voluto sottolineare la tempestività dei soccorsi. Il prefetto ha fatto anche un sopralluogo alla palazzina: "Ho visto una casa accartocciata". Il lavoro dei soccorritori va avanti con rapidità, ha aggiunto, evidenziando la celerità di intervento dei vigili del fuoco.

Crollo palazzina: il bambino ferito non è grave

Il bambino di due anni estratto vivo dalle macerie della casa crollata a Saviano non è in gravi condizioni: è quanto si apprende dall'ospedale Santobono di Napoli, dove si sottolinea che il piccolo non presenta danni neurologici, non è in prognosi riservata ed ha riportato la frattura di un femore.

Crollo palazzina: il sindaco di Marigliano, siamo scossi

"Siamo scossi ed addolorati per quanto accaduto a Saviano. Piangiamo per le vittime, siamo vicini alla comunità ed esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco Vincenzo Simonelli. Rispetto a questa tragedia non abbiamo voluto restare inermi ed è per questo che abbiamo comunicato la nostra disponibilità a supportare, con personale e mezzi della Polizia Locale e del Comune di Marigliano, le attività di soccorso". Lo ha detto il sindaco di Marigliano, un Comune a ridosso di Saviano, Peppe Jossa.



