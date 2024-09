Crollo palazzina: avanti ad oltranza ricerche ultima dispersa

I vigili del fuoco si stanno attrezzando per proseguire le ricerche dell'ultima persona dispersa nel crollo della palazzina di Saviano anche dopo il tramonto.

Da un primo sopralluogo sarebbero due le famiglie, che vivono in abitazioni adiacenti a quella crollata, che in via precauzionale potrebbero lasciare per la prossima notte le loro case. Ciò soprattutto a causa della forte deflagrazione, che ha causato la rottura di vetri ed infissi.

Intanto, anche per garantire la sicurezza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha assicurato che ci sarà nell'area una vigilanza costante delle forze dell'ordine.



