Crolla una palazzina nel Napoletano, morti due bambini

Una palazzina di due piani è crollata a Saviano, in provincia di Napoli, a seguito di una esplosione di gas gpl. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l'esplosione sia avvenuta al secondo piano, nell'abitazione di una persona anziana. Al primo piano una famiglia di 5 persone, marito moglie e tre bambini, tutti sotto le macerie. Al momento si sente provenire qualche voce. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco.

Il padre e uno dei tre figli della famiglia che viveva nella palazzina crollata a Saviano sono stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco. Non c'è stato invece nulla da fare per un bambino e una bambina, morti nel crollo. Sotto le macerie ci sarebbero ancora la madre dei bambini e un'anziana che abitava al piano di sopra. L'esplosione è avvenuta intorno alle 8 in Via Tappia, al civico numero 5. Sul posto stanno intervenendo anche le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco, specializzate in attività di soccorso tra le macerie in seguito a crolli dovuti a eventi sismici, esplosioni, dissesti statici e idrogeologici.

