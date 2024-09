A Schmidt il premio 'Cultural Classic' nel segno della ceramica

E' stato consegnato al direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt il Premio Festival Napoli Cultural Classic Special World per la sezione grandi musei internazionali. La manifestazione è stata ospitata dal Polo delle Arti Caselli Palizzi, diretto da Valter Luca De Bartolomeis, che unisce le storiche istituzioni scolastiche napoletane del Caselli e del Palizzi, il Museo artistico industriale e il Museo didattico della ceramica e della porcellana di Capodimonte, la Real Fabbrica di Capodimonte e le officine del Museo Scuola Officine.

"Un premio che è l'occasione per sottolineare l'eccellenza e l'unicità dell'Istituto ad Indirizzo raro Caselli e Real Fabbrica di Capodimonte - dichiara Schmidt -; è nostra intenzione valorizzare sempre più le attività legate alla porcellana di Capodimonte con il nuovo allestimento della collezione di porcellana della Reggia. E nell'ambito della didattica e della formazione, confermare il costante impegno al fianco di una straordinaria realtà territoriale, parte integrante della storia e dell'identità del museo e della città".

Per la sezione ambiente e territorio - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, il riconoscimento è stato assegnato a Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per l'area Metropolitana di Napoli.

Il riconoscimento, giunto alla ventiquattresima edizione, con la direzione artistica di Gabriele Lazzaro e la regia tecnica di Lorenzo Maffia, è dedicato alle personalità che in campo artistico, culturale e scientifico durante l'anno si sono contraddistinte per capacità umane e creative. Tra i numerosi premiati anche Angelo Mellone, Lina Sastri, Stefania Rocca, Daniela Poggi, Vincenzo De Lucia.



