'Tartaruga lanciata per gioco da belvedere e uccisa'

Una delle tartarughe che vivono nella vasca prospiciente il belvedere della Villa Floridiana è stata prelevata da ignoti e lanciata sul tetto sottostante di un condominio. L'animale è morto a causa dell'impatto violento e il suo corpo notato da alcuni frequentatori del parco che hanno fotografato l'accaduto inviando le immagini al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha reso nota la storia.

"Purtroppo la tartaruga - raccontano i cittadini che si sono rivolti al deputato dopo la macabra scoperta - è atterrata sul tetto riportando gravissime lesioni che hanno poi portato alla sua morte. Crediamo che un gesto del genere non possa restare impunito, si deve attuare sicuramente una maggiore sensibilizzazione per le piccole creature che abitano il parco della villa Floridiana".

"Si tratta di una crudeltà inaccettabile - sottolineano Borrelli e i consiglieri della V Municipalità di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti - ai danni di un povero animale indifeso. Non si parli di bravata, è un crimine vero e proprio che va punito severamente. Mi auguro che gli autori siano identificati al più presto, magari grazie anche alla collaborazione di chi ha assistito a questa vergogna. Le violenze sugli animali sono in drammatico aumento, ma per fortuna aumentano anche le segnalazioni e le denunce a carico dei criminali. L'appello a tutti è quello di collaborare segnalando anche in forma anonima. Il belvedere della Floridiana è normalmente frequentato da tante persone che potrebbero dare un contributo fondamentale a dare un volto a personaggi che sono pericolosi anche per gli uomini, visto il livello di barbarie di cui sono capaci".



