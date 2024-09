Sciopero dei direttori di Giustizia, "adesione oltre il 75%"

Ha fatto registrare un'alta percentuale di adesioni, oltre il 75%, lo sciopero nazionale dei direttori organizzato negli uffici giudiziari dal Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia: sono stati infatti 1232 su circa 1600 i direttori scioperanti.

"Lo scorso 10 settembre a Roma - ricorda una nota del Coordinamento - 600 direttori sono scesi in piazza davanti alla Cassazione, per protestare in difesa del proprio profilo professionale (e dello stesso nome) messo in discussione dall'ultima bozza di contratto collettivo integrativo proposta dal Ministero della Giustizia ai sindacati, nonchè per chiedere l'ingresso della categoria nell'area delle Elevate Professionalità (cosiddetta IV area)".

Presidi dei direttori si sono registrati ieri, giornata di sciopero, a Napoli, Palermo, Firenze, Bari e Foggia. Oltre 50, infine, sono state le attestazioni di sostegno dei vertici di uffici giudiziari fatte pervenire al Coordinamento. Sulla vicenda è stata presentata, inoltre, una settima interrogazione parlamentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA