Note e solidarietà, concerto per cure pediatriche domiciliari

Torna al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli il Memorial Michele Amoroso, giunto quest'anno alla sua quarta edizione. Il concerto, intitolato "Armonie Senza Confini: Note d'Amore e Solidarietà", organizzato da In Nome di Concetta Onlus, celebra la vita e l'eredità di Michele Amoroso, Presidente e Fondatore di Generazione Vincente S.p.A., venuto a mancare nel 2021. La serata - in programma alle 20.30 del 27 settembre - si pone l'obiettivo di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon, impegnata nella ricerca oncologica pediatrica e nella cura dei bambini affetti da patologie gravi.

L'iniziativa è stata lanciata per sostenere il progetto "Ti curiAMO a casa", promosso dall'Azienda Santobono - Pausilipon, che mira a fornire assistenza sanitaria specialistica a domicilio per bambini fragili, migliorando la loro qualità della vita e riducendo lo stress degli spostamenti. I fondi raccolti permetteranno l'acquisto di un'unità mobile con tecnologie mediche portatili, come sistemi radiografici ed ecografi palmari, per esami diagnostici a domicilio. Questo progetto ottimizza l'uso delle risorse ospedaliere e fornisce assistenza personalizzata, alleviando il peso delle cure per le famiglie e garantendo diagnosi e trattamenti di alta qualità.

Il concerto vedrà la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta dal maestro Pasquale Valerio, e da artisti come i tenori Fernando Varela e Francesco Malapena, il violinista Gennaro Desiderio e il duo A | M - Raffaella e Andrea Ambrosino. L'evento sarà guidato dalla voce narrante di Maurizio Martinelli.

Alfredo Amoroso, amministratore delegato di Generazione Vincente S.p.A., ha dichiarato: "'E' un evento che ci consente di onorare la memoria di nostro padre attraverso un impegno concreto per i bambini che necessitano di cure specialistiche. Siamo profondamente orgogliosi di vedere come la musica possa unire le persone per una causa così nobile. Speriamo che la serata possa davvero fare la differenza nella vita di molti bambini e delle loro famiglie".

Chiunque desideri partecipare al concerto e supportare la Fondazione Santobono Pausilipon, può riservare il proprio posto visitando il sito www.etes.it.

Si può anche sostenere il progetto donando direttamente tramite la piattaforma GoFundMe al seguente link: GoFundMe - IV Memorial Michele Amoroso - Concerto di beneficenza.



