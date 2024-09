Manifestazione anti G7 a Napoli, 'jatevenne'

Anche oggi a Napoli sono scesi in strada per dire no al G7. Prevalentemente studenti che stanno protestando pacificamente nella centralissima via Toledo, a poche centinaia di metri da Palazzo reale dove si stanno svolgendo i lavori del vertice dei ministri della Cultura.

Sul posto è presente un ingente schieramento delle forze dell'ordine, mentre l'area intorno a Palazzo reale è transennata e interdetta al passaggio. Ai passanti hanno distributo dei volantini con la scritta "Jatevenne", andatte via.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA