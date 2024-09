Gratteri, i magistrati oggi ai minimi storici di credibilità

"Noi magistrati oggi siamo ai minimi storici di credibilità, perché abbiamo fatto degli errori". Lo ha detto il procuratore del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, intervenuto alla seconda edizione di Capri d'autore, la rassegna culturale curata da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, e organizzata da Vis factor.

Secondo Gratteri si sarebbe dovuto far dimettere i componenti del Csm "perché sul caso Palamara bisognava lanciare il messaggio alla gente che si stava voltando pagina, che si faceva un taglio netto. Non è stato fatto, con il risultato che è passato il messaggio che si voleva tutelare una corporazione che non voleva lasciare la poltrona. E questo ci ha reso più deboli, anche perché le correnti all'interno della magistratura sono ancora tante".



