Giuli, Italia aiuterà l'Africa per incrementare i siti Unesco

"L'Italia, che ha il maggior numero di siti culturali riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità, è pronta a offrire le sue competenze ai ministeri della Cultura africani per incrementare la presenza di loro siti ed elementi nelle liste del patrimonio materiale e immateriale dell'Unesco". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel suo intervento al G7 in corso a Napoli.

Giuli ha ricordato che la Tunisia e l'Eritrea, ad esempio, "hanno siti archeologici di valore straordinario che possono rappresentare per quei Paesi quello che Pompei è diventato per l'Italia". "Il vice-ministro agli Affari Esteri, onorevole Edmondo Cirielli, che interverrà dopo di me, è l'autorità politica responsabile dei programmi di cooperazione internazionale dell'Italia ed è un grande esperto di Africa. Ci illustrerà le strategie italiane dell'aiuto allo sviluppo in particolare nei settori culturali - ha sottolineato - So che l'Unione Europea e gli altri partner G7 hanno una sensibilità e un'attenzione simile alla nostra su questo tema. E sappiamo anche dell'impegno per l'Africa degli altri Stati rappresentati oggi al tavolo, Brasile, India e Grecia".



