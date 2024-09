Carabinieri: il colonnello Sileo lascia Avellino e va a Salerno

Il colonnello Fernando Sileo, comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, lascia l'Irpinia per assumere l'analogo comando a Salerno.

Di origini salernitane, Sileo ha portato a termine in questi anni, insieme ai militari delle Stazioni locali, importanti operazioni a tutela della sicurezza e dell'ambiente del territorio.

Entrato nell'Arma nel 1996, prima di arrivare in provincia di Avellino, è stato coordinatore capo per il Parco del Cilento e Vallo Diana.



