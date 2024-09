Camorra:fibrillazioni a Quindici,disposti controlli straordinari

Controlli straordinari nel Vallo di Lauro, in provincia di Avellino sono stati disposti su input della Procura, guidata da Domenico Airoma, nelle zone strategiche del territorio, a cominciare da quello del comune di Quindici, teatro per decenni della faida, con decine di vittime, anche innocenti, tra i clan camorristici Cava e Graziano.

L'arresto, nei giorni scorsi, di Felicetta Cava, che - costretta su una sedia a rotelle dopo essere scampata nel 2002 alla "strage delle donne" nella quale persero la vita tre donne, tra cui una sedicenne, della famiglia Cava - era stata trovata in possesso di una pistola con matricola abrasa e il colpo in canna, ha fatto scattare l'allarme insieme ad episodi verificatisi la scorsa estate tra giovanissimi esponenti delle due famiglie.

I carabinieri del Comando provinciale di Avellino, oltre a posti di blocco e controlli stradali, hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari e battuto le campagne di Quindici alla ricerca di armi nascoste nei casolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA