Auto prende fuoco in autostrada, salva coppia di coniugi

Tragedia scampata sull'A16 Napoli-Canosa per una coppia di Napoli diretta ad Avellino.

La notte scorsa, in territorio del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, l'auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco. Le fiamme sviluppatesi nel vano motore, in pochi secondi hanno avvolto il mezzo. I due occupanti hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo senza subire alcuna conseguenza.

L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco mentre la Polstrda di Avellino è intervenuta per garantire la sicurezza del transito che ha subito rallentamenti.



