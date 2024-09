A fuoco capannone nel Casertano, vigili al lavoro nessun ferito

Dalle 19 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un incendio scoppiato all'interno di un capannone adibito a scuola di ballo in via Stazalunga, nel comune di Maddaloni.

Due le squadre al lavoro: una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una del distaccamento di Marcianise. Al loro arrivo sul posto il capannone era completamente invaso dalle fiamme, con una nube nera e densa visibile da lontano che ha creato molti disagi tra i residenti.

A supporto delle due squadre è stato necessario fare intervenire anche due autobotti: una dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Aversa. Fortunatamente i locali erano chiusi e non si registrano feriti. L'Intervento è ancora in atto.



