Riapre oggi a Capri via Krupp

Via Krupp, a Capri, da questa mattina è nuovamente transitabile. A comunicarlo che i lavori di ripristino sono terminati è stata la stessa ditta Gheller, impresa affidataria della manutenzione e dei lavori di rimessa in sicurezza dei costoni e tornanti della storica strada che collega il centro di Capri con la parte bassa di Marina Piccola.

La strada venne chiusa dopo un fortissimo temporale che fece cadere sul selciato frammenti e detriti da una delle pareti che fiancheggiano via Krupp. Oggi sull'albo pretorio del Comune è stato pubblicato l'avviso della riapertura con il seguente avviso: "La Società Gheller ha comunicato che, a seguito dei lavori di ripristino, Via Krupp da oggi è riaperta al transito".





