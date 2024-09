Rapito dal padre, parroco di Piano di Sorrento lancia un appello

Si riaccendono i riflettori sul caso di Ethan, il bambino di sei mesi, rapito dal padre a fine agosto a Piano di Sorrento e portato in America: il parroco, don Antonino, della Basilica di San Michele Arcangelo, ha chiesto aiuto a tutti i residenti della Penisola sorrentina e li ha invitati tutti per domenica 22 settembre alla messa delle 20,00 nella Basilica di San Michele Arcangelo per una veglia di preghiera per il ritorno a casa del piccolo Ethan.

La mamma Claudia, dal 30 agosto, non ha più notizie del bambino che, da pochi giorni, ha compiuto sette mesi: si teme possa essere stato portato negli Stati Uniti, senza il consenso della madre, dal suo ex compagno.

Il bambino è nato a Cincinnati (Ohio) e Claudia, dopo la denuncia di scomparsa ai carabinieri, ha avviato le procedure previste dalla convenzione dell'Aja per i casi di sottrazione di minore.

Quello della madre è un appello alle istituzioni italiane e statunitensi affinché il piccolo Ethan possa ritornare a casa.

Claudia, 45enne originaria di Piano di Sorrento, dal 30 agosto non ha più notizie di Ethan di sei mesi. Dal parroco anche l'invito ad iscriversi alla pagina Facebook creata da mamma Claudia "Riportiamo Ethan A Casa dalla sua Mamma e dai suoi Fratelli".



