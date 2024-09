Martusciello (FI),"per l'Anci Manfredi è la scelta migliore"

"Per noi questa è la scelta migliore". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, parlando della possibile nomina di Gaetano Manfredi alla guida dell'Anci.

Martusciello e Manfredi hanno presentato oggi, in Comune, gli Study Days del Ppe che si terranno a Napoli la prossima settimana.

"Abbiamo già espresso in maniera molto chiara la nostra posizione", ha aggunto Martusciello. "E' chiaro che di fronte alla scelta tra un sindaco di Torino e uno di Napoli, e lo dico anche alla vigilia della partita di domani (e' in programma Juventus - Napoli - ndr) è ovvio che noi non potremmo che fare una scelta del genere", ha concluso, facendo riferimento a Manfredi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA