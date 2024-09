Intesa tra Avvocati napoletani e associazione italo-americana

Collaborare per pianificare iniziative congiunte: è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra Ordine avvocati di Napoli e Niaba, l'associazione nazionale degli avvocati italo-americani.

Il protocollo è stato sottoscritto presso gli uffici del Coa Napoli alla presenza di Carmine Foreste, presidente del Foro partenopeo, del vicepresidente e socio onorario Niaba Gabriele Esposito, di Antonella Brancaccio e Paul Finizio in rappresentanza del Niaba e dei consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocato di Napoli Roberta Nobile e Giuseppe Landolfo.

"Intendiamo intraprendere un percorso comune teso a favorire interscambi professionali e culturali tra i rispettivi iscritti", ha spiegato Carmine Foreste, sottolineando l'importanza degli interessi della comunità legale italo-americana "in modo da creare e coltivare relazioni interprofessionali, oltre che incoraggiare lo studio e la formazione di avvocati italiani".



