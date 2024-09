Giuli, cultura è antidoto a estremismo e discriminazione

"L'Italia crede che, soprattutto in questa epoca, la cultura sia un pilastro centrale della convivenza civile, un formidabile strumento di comprensione reciproca e di confronto, un antidoto a ogni forma di discriminazione ed estremismo, un formidabile volano di sviluppo sostenibile". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in apertura del G7 Cultura a Napoli.

"E' per questo che la Presidenza Italiana ha voluto ospitare un G7 Cultura, dopo sette anni dalla prima e unica edizione, a Firenze nel 2017", ha aggiunto.



