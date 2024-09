Ferme linee flegree per sciopero, riduzione corse Circum

Linee flegree ferme e corso della Circumvesuviana in Campania annullate per oltre il 60%. Sono i riflessi del doppio sciopero, uno nazionale e uno aziendale, proclamati per oggi sui servizi resi dall'Ente Autonomo Volturno. Le astensioni, entrambe programmate sull'intera giornata, sono stati promossi dall'organizzazione sindacale Usb.

A fornire i dati parziali, aggiornati a mezzogiorno, è la stessa Eav, che ha sapere come "hanno aderito al momento circa 107 dipendenti su un totale di circa 1360 unità presenti nelle fasce mattutine, con una percentuale di adesione del 7,8% circa".

Sulle linee vesuviane sono stati effettuati 29 treni rispetto agli 89 programmati, mentre il servizio sulle linee flegree dopo le fasce di garanzia si è completamente fermato. Linea metropolitana regolare e tre soppressioni su venti treni programmati per le linee suburbane. Quaranta su oltre trecento le corse finora cancellate per il servizio bus. Regolare, infine, il servizio funivia del Faito.



