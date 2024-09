Fabi, in Campania i risparmi crescono di oltre 7 miliardi

I dati su risparmio e credito in Campania dimostrano come le famiglie campane si siano dimostrate resilienti rispetto al carovita diffuso e ai livelli ancora elevati dei tassi di interesse. La ricerca viene presentata oggi a Napoli in occasione della tappa di We Are Fabi, iniziativa della segreteria nazionale Fabi.

Nei 12 mesi tra la fine di marzo 2023 e marzo 2024 la ricchezza finanziaria delle famiglie campane è cresciuta di più di 7 miliardi. I risparmi superano così 123,7 miliardi di euro (+6,1%), trainati da un forte incremento degli investimenti in titoli di stato, fondi di investimento, polizze finanziarie e altri strumenti finanziari, cresciuti in un anno di 8 miliardi di euro, segnando un +25,9%, superiore alla media nazionale (+21,2%). L'incremento degli strumenti finanziari ha ampiamente colmato il calo dei depositi, che ha visto nello stesso periodo una diminuzione di 908 milioni di euro nella regione (-1,1%), ponendosi decisamente al di sotto della media nazionale (-2,8%).

In controtendenza col dato nazionale l'andamento del credito alle famiglie: dal marzo 2023 al marzo 2024, prestiti personali e mutui alle famiglie campane sono cresciuti di oltre 100 milioni di euro, pari a +0,3%, rispetto alla media nazionale che ha segnato un - 0,9%.



