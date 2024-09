Delta Air Lines lancia il volo Napoli-Atlanta per l'estate 2025

La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo nonstop tra Napoli e Atlanta, l'aeroporto più trafficato al mondo. Il collegamento si aggiunge alla rotta già operativa tra Napoli e New York-JFK, e verrà operato quattro volte alla settimana a partire dal 23 maggio 2025. Il nuovo collegamento offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l'hub Delta di Atlanta verso destinazioni in tutto il Nord America. "Nel 2025 l'Italia registrerà la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito", ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa e l'India. "Dopo il successo del volo da Napoli per New York-JFK lanciato quest'estate, siamo felici di aggiungere questa nuova rotta per Atlanta, diventando l'unica compagnia aerea americana a servire da Napoli due diverse città negli Stati Uniti. In questo modo, proporremo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli Usa, sostenendo al contempo l'economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l'Italia".

"Siamo felici e orgogliosi che Delta Air Lines, per la summer 2025, abbia scelto di investire ulteriormente sull'Aeroporto di Napoli, riconfermando il volo giornaliero per New York-JFK e aggiungendo il collegamento con Atlanta, il più grande hub del mondo. Questa novità contribuisce a migliorare la qualità e capillarità del network dello scalo partenopeo, grazie alle oltre 200 destinazioni raggiungibili da Atlanta. Napoli ha le potenzialità per incrementare il traffico intercontinentale e avere collegamenti con tutto il mondo, come dimostra il mercato che risponde molto bene alle nostre politiche commerciali.

L'arrivo di turisti altospendenti con permanenze medie più lunghe rappresenta un'occasione di sviluppo straordinario per la nostra regione, anche per il forte impatto occupazionale che determina", ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.



