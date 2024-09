Comitati viaggiatori Circumvesuviana convocati dal prefetto

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha accolto l'invito dei comitati pendolari e ha convocato i vertici regionali e di Eav per un incontro che si terrà in Prefettura mercoledì 25 settembre alle ore 11.30. A farlo sapere, attraverso una nota, sono Enzo Ciniglio, portavoce del comitato "No al taglio dei treni della Circumvesuviana"; Salvatore Ferraro, portavoce del comitato Circumvesuviana-Eav; Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(a)vitiamolo di Sperone; Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico Ottaviano-Cifari.

Stando a ciò che riferiscono i rappresentanti dei comitati degli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno, l'incontro è stato convocato "per discutere delle criticità delle linee vesuviane e trovare delle soluzioni condivise".

I rappresentanti dei comitati pendolari confermano "la presenza all'incontro e ringraziano per la sensibilità e la celerità il prefetto di Napoli, Michele di Bari. L'attenzione del rappresentante del governo è un segnale importante per tutti i pendolari e viaggiatori delle linee vesuviane, siamo certi che con la disponibilità si possano trovare soluzioni condivise".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA