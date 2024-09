Bagnoli al via Festival del Rifiorismo tra ambiente e sport

Al via all'Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli la prima edizione del Festival del Rifiorismo, una due giorni ideata e organizzata dall'Associazione N'Sea Yet dedicata alla sensibilizzazione della tutela ambientale e sostenibilità con concerto finale al Lido Fortuna, mostra fotografica, di artigianato e raccolta fondi a sostegno del progetto di riqualificazione "Piazzetta a mare" a Bagnoli.

Al centro della discussione di apertura, con la partecipazione di rappresentati del Comune di Napoli ed esperti, ci sarà il diritto ambientale, innovazione tecnologica, scienze della salute e sport. Domani dalle 9.00 alle 14.30 possibile partecipare ad attività di kayak, beach tennis, beach volley, rugby, yoga e bocce con tornei, gare ed esibizioni realizzate grazie all''adesione di giovani volontari.

Aprirà il concerto alle 20.30 Simona Boo, accompagnata dai Bimbi di fumo. Alle 21.00 la scrittrice Valeria Parrella terrà una performance letteraria e a seguire alle 21.30 si esibiranno gli artisti Salvatore Gatto e Salvio Savarese. Alle 22.00 gli attori Patrizio Rispo e Paola Casella leggeranno il Manifesto del Rifiorismo. Dalle 22.20 esibizioni del cantante Valerio Bruner ed i rapper de "La Scuderia dei Rapper", Andrea Cassese ed il duo Missare e Fedele. Chiuderà la serata la Dj di origine argentina Nela Abib. L'evento è patrocinato dal Comune di Napoli in collaborazione con UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), Circolo Ilva di Bagnoli, Lido Fortuna, CortiSonanti Film Festival.



