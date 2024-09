A Napoli apre primo ambulatorio per sana longevità al Sud

Apre a Napoli il primo ambulatorio per la sana longevità nel Sud Italia. È quello destinato ad entrare in funzione all'ospedale evangelico Betania, che è al lavoro in collaborazione con la fondazione Valter Longo. La presentazione del progetto (che i promotori in una nota definiscono "un'iniziativa pionieristica, che pone la prevenzione al centro dell'assistenza sanitaria, offrendo alla popolazione strumenti e conoscenze per vivere più a lungo e in salute") è prevista martedì 24 settembre alle ore 10.30 presso la sala accettazione dell'ospedale evangelico Betania. Alla manifestazione interverranno il presidente della fondazione evangelica Betania Domenico Vincenzi; il direttore generale dell'ospedale evangelico Betania Vincenzo Bottino; il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; l'amministratore delegato della fondazione Valer Longo Antonluca Matarazzo; Valter Longo, professore di biogerontologia e direttore del longevity Institute della Usc; una delle massime autorità mondiali in materia di longevità.

"L'ambulatorio per la sana longevità - spiegano dall'ospedale Betania - rappresenta una risposta concreta alle sfide del nostro tempo, come l'obesità e le malattie croniche che colpiscono fasce della popolazione sempre più ampie. Grazie a un approccio multidisciplinare e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, l'ambulatorio offrirà visite specialistiche personalizzate; programmi di educazione alimentare; attività fisiche mirate; monitoraggio continuo dello stato di salute".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA