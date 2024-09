A Cairano Ra.i.d festivals dance space subjectivity 2024

Dopo le prime sei date a Palazzo Ducale Orsini di Solofra l'edizione 2024 di Ra.i.d. Festivals, la rassegna di danza contemporanea, realizzata con il sostegno di Regione Campania, Comune di Solofra, Comune di Cairano e il riconoscimento del MiC, si sposta in Piazza Teatro Franco Dragone a Cairano.

Domani, sabato 21 settembre in scena Hilde Grella, il suo Cantiere Danza Project e Co.C.I.S (Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo) in "Guede Nibo", rappresentazione di un concetto di spiritualità non necessariamente codificata e racchiusa in modelli precostituiti, ma libera di trovare la sua espressione.

Tra le varie figure presenti nel culto creolo haitiano, ha suscitato l'interesse della coreografa, Guede Nibo, un Iwa capo degli spiriti dei morti, rappresentato nella tradizione come un dandy scanzonato con giacca e cilindro. In questo "personaggio" abbiamo colto la perfetta personificazione di un essenza soprannaturale ma comunque molto terrena, un essere capace di veicolare i suoi seguaci da momenti di trance/riflessione mistica, a momenti di pura gioia nel concretizzarsi della danza.

Concept e coreografia Hilde Grella; danzano: Antonia Buono, Susy Capolupo, Laura Forcellati, Hilde Grella, Simonetta Incarnato, Riccardo Venezia.



