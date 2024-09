Turista morta, a Napoli un brano cantato dall'IA per ricordarla

"Napoli piange, non avrebbe mai pensato di spegnere il tuo sorriso, piange anche il sole che non potrà baciare più il tuo viso...". Inizia così il brano con il quale due professionisti hanno tradotto in parole e musica la dimostrazione di affetto che Napoli sta dimostrando a Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni, morta in ospedale dopo essere stata gravemente ferita da una statuina che domenica pomeriggio, mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli di Napoli, l'ha colpita alla testa.

A scriverla sono stati l'avvocato, Sergio Pisani e una sua amica, Alessandra De Dominicis, che poi hanno "ingaggiato" un interprete d'eccezione come l'intelligenza artificiale. "Quanta felicità dentro quella valigia - canta ancora l'IA - dove erano racchiusi i sogni di una vita... ora fai presto, gli angeli hanno organizzato una sfilata e sei la prima invitata, ciao dolce Chiara, ti giuro che non sarai dimenticata".

"Saremmo felici se - dicono i due autori - se venisse eseguita anche nel giorno dell'addio".

Questo il testo completo del brano:

Napoli piange

non avrebbe mai pensato

di spegnere il tuo sorriso

piange anche il sole

che non potrà baciare più il tuo viso

La tua immagine

ora rompe i passi

del mio cammino

avrei voluto

raccogliere quei

cocci e farne coriandoli

per lanciarli a Parigi

dove i giorni ormai sono piu grigi

perché la moda ha perso

il tuo biondo sorriso

Il suo fiore più bello

è volato in Paradiso

Quanta felicità

dentro quella valigia

Dove erano racchiusi

i sogni di una vita

Tutto a un tratto svanita.

Perdonaci Chiara

per non essere stati

attenti ma ti giuriamo

che alla tua morte non resteremo indifferenti

ora fai presto, gli angeli

hanno organizzato una sfilata

e sei la prima invitata

ciao dolce chiara

ti giuro che

non sarai dimenticata.





