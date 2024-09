Trasportavano droga con auto presa a noleggio, due arresti

Hanno ignorato l'alt dei carabinieri dandosi alla fuga i due giovani, un 24enne e un 21enne di Vitulazio (Caserta), arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alle 3 della scorsa notte quando i carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore, in servizio di perlustrazione, hanno visto arrivare a piazza Fontana, a Giano Vetusto, una Fiat 500 X con a bordo due persone. Imposto l'alt, il conducente anziché fermarsi ha accelerato, fuggendo.

Inseguiti, i due sono stati raggiunti, bloccati e perquisiti.

All'interno del veicolo, di proprietà di una società di noleggio di Napoli, i carabinieri hanno trovato 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 grammi, 295 euro in contanti e due smartphone.

Gli arrestati, sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



