Sabato Premio Festival Napoli Cultural Classic Special World

Sabato 21 settembre 2024 alle ore 19.30 si svolgerà sotto la direzione artistica di Gabriele Lazzaro e la regia tecnica di Lorenzo Maffia la XXIV° edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic Special World, ideato da Carmine Ardolino.

La serata si terrà nella storica cornice della Real Fabbrica di Capodimonte, all'interno del Real Bosco di Capodimonte presso il Polo delle Arti Caselli Palizzi, diretto dal prof. arch. Valter Luca De Bartolomeis. Il Polo unisce le storiche istituzioni scolastiche napoletane del Caselli e del Palizzi, il Museo Artistico Industriale e il Museo Didattico della ceramica e della porcellana di Capodimonte, la Real Fabbrica di Capodimonte e le officine del Museo Scuola Officine fondato dal principe Filangieri nel 1882.

L'evento-realizzato con la collaborazione di Katiuscia Verlingieri, Elvira Franzese, Antonio Russo, Diodata Ardolino, Noemi Verdoliva e Don Lino D'Onofrio- sarà dedicato alle personalità che in campo artistico, culturale e scientifico durante l'anno si sono contraddistinte per capacità umane e creative. Un vero e proprio show, presentato da Gabriele Lazzaro e da Giovanna Di Giorgio e Antonio Russo.

Dalle 19.00 l'ensemble musicale del Polo delle Arti Caselli Palizzi riceverà gli ospiti e sarà possibile visitare eccezionalmente, in orario serale, il MUDI.

Per la sezione scrittura sarà premiato Angelo Mellone, direttore del daytime della Rai.

Per le arti visive saranno insigniti del Premio lo scultore Marcello Morandini, l'artista Riva GLDF, il designer Fabio Novembre e il fotografo Raffaele Celentano.

La sezione spettacolo vedrà premiati: per il cinema l'attrice e regista Lina Sastri, per la sua regia de " La casa di Ninetta"; per il cinema internazionale il regista italo argentino Marco Bechis, per il film "Garage Olimpo"; per il teatro l'attrice e regista Stefania Rocca, per la regia dello spettacolo "La madre di Eva"; per l'arte sociale l'attrice Daniela Poggi, per lo spettacolo sul tema del femminicidio "Figlio, non sei più giglio"; per la radio la speaker Rosanna Iannaccone; per la musica il cantautore Matteo Faustini; per la danza contemporanea il ballerino Tommaso Stanzani; per la televisione l'attore e performer Vincenzo De Lucia, vera rivelazione dell'ultima stagione tv.

Circa la sezione ambiente e territorio - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale verrà premiato Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per l'area Metropolitana di Napoli. Per la sezione grandi musei internazionali riceverà il Premio il Direttore del Museo di Capodimonte Eike Schmidt.

Per la sezione sport sarà premiato il judoka Marco Maddaloni.

La serata vedrà l'assegnazione di due premi speciali: a Sophia Loren per le 90 candeline che spegnerà il 20 settembre (la Sig.ra Loren non potrà presenziare ma tramite il suo staff ha espresso gioia per il riconoscimento) e ad Andrea Bocelli (che parteciperà alla serata con un video messaggio) per i 30 anni di carriera.

Prenderanno parte all'evento anche la giornalista e produttrice cinematografica Didi Leoni e l'attore e produttore Luca Riemma.

Le Fatine, simbolo del Premio Napoli Cultural Classic, sono opera dell'artista Francesco Lieto.



