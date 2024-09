G7 a Napoli, evento blindato per il debutto di Giuli

Inizia con la giornata di festa e il buon auspicio di San Gennaro il G7 Cultura a Napoli, in una città blindata per garantire la sicurezza dei partecipanti. Al riparo di lunghe transenne che circondano il Museo Archeologico di Napoli, dove è stata organizzata la cerimonia di accoglienza degli invitati, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al suo battesimo alla guida di un evento internazionale, ha ricevuto le delegazioni dei ministri della Cultura dei 7 Grandi, e con lui a fare gli onori di casa c'erano anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il governatore Vincenzo De Luca e tra gli altri il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, il prefetto di Napoli Michele di Bari.

Molte le delegazioni attese per l'avvio dei lavori di domani, come quelle dell'Unesco, della Ue e di paesi ospiti, primo fra tutti quello dell'Ucraina e, in vista della sessione speciale di sabato di quelli dei paesi africani e del Brasile. Proprio i rapporti con i paesi con le economie emergenti e le nazioni in via di sviluppo, in particolare con le nazioni africane, sono uno dei focus di questo G7 che punterà alla costruzione di nuovi partenariati. Ma l'accento verrà posto anche sulla cultura come "architrave identitario di un popolo" e, nel giorno del nuovo alluvione che ha allagato l'Emilia Romagna, come "bene pubblico essenziale e un motore per lo sviluppo sostenibile". L'evento sarà poi occasione per discutere temi di grande rilevanza internazionale come la protezione del patrimonio culturale ucraino (oggi a margine dell'inaugurazione Lee Satterfield, sottosegretario di Stato per la Diplomazia Usa ha annunciato una nuova donazione di 1 milione di dollari per la protezione dei beni culturali del pase in guerra), le sfide poste dall'intelligenza artificiale nel settore creativo e l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali.

Proprio alla vigilia dei lavori, in occasione del 'miracolo' del santo patrono di Napoli, è andata in scena, davanti al Duomo, la protesta degli attivisti della campagna contro l'overtourism 'Resta Abitante' che hanno esposto un con gonfalone con sopra ricamata la richiesta di intervento del Patrono: "'Caro San Gennaro 'squaglia' tutti i B&b". Anche i giovani dell'Unione degli Studenti hanno organizzato un flash mob per protestare contro le politiche della cultura "sempre più privatizzate e inaccessibili".

Nel complesso, tuttavia, la prima giornata in vista del summit ministeriale è trascorsa senza particolari problemi, neppure per la città. L'attenzione è stata invece rivolta a Roma dove è giunta all'attenzione dei pm la denuncia a carico dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, presentata dal legale di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, dimessosi proprio in conseguenza delle rivelazioni fatte dalla donna su fatti relativi all'organizzazione del G7. Proprio mentre l'incartamento arrivava sulla scrivania dei pm romani, l'inluencer di Pompei, mandava sue notizie proprio dalla Capitale dovesi è fatta fotografare davanti a Montecitorio e in una sosta all'Apple store di via del Corso. Tappa, quest'ultima, che sembra riferirsi indirettamente alle fotografie apparse su Dagospia che ritraggono il ministro Sangiuliano in un negozio di telefonia mentre acquista un nuovo cellulare. L'imprenditrice campana ha anche rilanciato sui social la sua battaglia, dice, di verità: "non ho ancora letto alcun articolo che si sia soffermato sul tema della verità che sto cercando di comunicare e che nessuno sembra ascoltare" scrive prendendo come pretesto la smentita di Marina Berlusconi a proposito del suo incontro con Mario Draghi. "Sottoscrivo queste parole e le faccio mie" scrive ancora Boccia approfittandone per lanciare un nuovo messaggio: "Ringrazio le reti Mediaset che mi offrono la possibilità di far sentire la mia voce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA