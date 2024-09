Frana nel Casertano, domani i funerali di madre e figlio

Si terranno domani, venti settembre (ore 15) a San Felice a Cancello, nel Casertano, i funerali di Agnese Milanese, 74 anni, e del figlio Giuseppe Guadagnino, 42, travolti e uccisi da una colata di fango e detriti staccatasi durante il nubifragio dello scorso 27 agosto dalla collina che sovrasta la frazione di Talanico.

Le acque melmose e impetuose trascinarono l'Apecar su cui madre e figlio tentavano di fuggire, dopo essere stati sorpresi dal temporale mentre raccoglievano le noci nel loro terreno.

Davanti a loro, in un altro Apecar, fuggì anche Raffaele Guadagnino, figlio di Agnese e fratello di Giuseppe, ma l'uomo riuscì a non farsi travolgere; e vide purtroppo i congiunti scomparire nel fiume di fango.

I corpi di Agnese e Giuseppe sono stati ritrovati nel laghetto dell'ex cava Giglio, posta a valle della frazione, a distanza di diversi giorni (il 2 settembre fu trovato il cadavere di Agnese, il 12 quello di Giuseppe), grazie alle operazioni di ricerca coordinate dalla Prefettura di Caserta ed eseguite sul campo dai Vigili del Fuoco, con il supporto delle forze di polizia e dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile.

Nei giorni scorsi è stata effettuata sui due corpi anche l'autopsia disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che indaga per disastro colposo e omicidio colposo, e ha incaricato dei consulenti tecnici di realizzare gli accertamenti che potrebbero portare nelle prossime settimane all'individuazione di eventuali responsabili, e alla loro iscrizione nel registro degli indagati.

I funerali si svolgeranno nella piazzetta adiacente la Chiesa di San Pietro Apostolo, a Talanico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA