Esplosioni nel Napoletano, arrestato in base al decreto Caivano

A fine febbraio fece esplodere un notevole quantitativo di materiale pirico in una zona densamente abitata di Cercola, per gli inquirenti al fine di suscitare timore tra i presenti a scopo intimidatorio: arrestato in seguito alle misure derivanti dal cosiddetto Decreto Caivano.

Ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati i carabinieri della tenenza di Cercola. L'accusa per l'uomo è di pubblica intimidazione con uso di armi, aggravato dal metodo mafioso. Il 28 febbraio scorso, l'arrestato - insieme ad un minorenne non ancora identificato - avrebbe fatto scoppiare materiali esplodenti in una zona densamente abitata, "ostentando - è la convinzione degli investigatori - una condotta tesa a suscitare timore nelle persone presenti tipica della criminalità organizzata". Il reato contestato all'uomo e al suo complice integra il reato recentemente introdotto dal Decreto Legge Caivano per il contrasto alla criminalità minorile: nello specifico, l'introduzione nel codice penale dell'articolo 421bis prevede l'esplosione di colpi di arma da fuoco e lo scoppio di materiale esplodente al fine di incutere pubblico timore e di suscitare pubblico disordine.



