Droga e anabolizzanti, imprenditore e dipendente nei guai

Anabolizzanti e droga nella propria attività commerciale, altro stupefacente a casa: arrestato imprenditore nel Napoletano. È accaduto a Torre del Greco dove, poco prima dell'orario di chiusura dei negozi, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno eseguito una perquisizione in un negozio di abbigliamento gestito da un uomo che ha consentito di trovare e sequestrare due confezioni di marijuana per un peso complessivo di 74 grammi e un bilancino di precisione.

Guai anche per il commesso dell'attività: durante le operazioni, infatti, i militari dell'Arma hanno trovato otto boccette di sostanze dopanti del tipo winstrol, testosterone, trenbolone, drostanolone e due confezioni con all'interno nove fiale di testosterone e boldenone. L'uomo dovrà rispondere di ricettazione e uso di sostanze anabolizzanti.

La perquisizione è stata estesa anche nell'abitazione dell'imprenditore, dove i carabinieri hanno trovato altri venti grammi di marijuana. Il 36enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA