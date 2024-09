A Torre del Greco esposto il bozzetto del carro dell'Immacolata

Come tradizione oggi, festa del patrono di Torre del Greco San Gennaro, è stato esposto, presso la basilica di Santa Croce della città vesuviana, il bozzetto del carro che circolerà per le strade del centro in occasione dell'Immacolata.

Il bozzetto, realizzato da Costantino Linguella, con la consulenza di Riccardo Lamberti, è intitolato "Madre fiducia nostra, Madre della Speranza", con riferimento al testo di un canto di monsignor Frisina, che aiuterà i fedeli ad avvicinarsi al Giubileo del 2025.

L'opera pone l'immagine dell'Immacolata al centro del carro, su un trono circondato da puttini e su due fontane da cui sgorga acqua: "Segno della grazia - spiega il parroco di Santa Croce, don Giosuè Lombardo - ma qui anche di speranza, perché come dice il profeta: 'Farò sgorgare fonti d'acqua nel deserto'. Il trono è ancora circondato da motivi floreali, da dodici stelle e puttini con i simboli mariani: la rosa, la stella, il giglio, lo specchio".

La corona di dodici stelle, stellario come viene chiamato comunemente, che sul carro 2024 cinge la statua dell'Immacolata, alludono alla visione dell'Apocalisse: "Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA