Torneo beach volley per legalità in ricordo di Giancarlo Siani

E' intitolato "Torneo della Legalità nel nome di Giancarlo Siani e di tutte le vittime innocenti" ed è stato organizzato nell'ambito delle celebrazioni per le "Giornate con Giancarlo Siani", dedicate al giornalista, vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso il 23 settembre 1985.

Appuntamento domenica prossima 22 settembre, a partire dalle ore 9:00, all'Arenile della Rotonda Diaz del Lungomare di Napoli.

L'evento è stato ideato dal Presidio Libera di Chiaia, che ha voluto dare un forte senso di memoria e legalità a un territorio che negli ultimi tempi è stato interessato da numerose e tragiche vicende criminali, per riaffermare, nel nome di Giancarlo Siani e di tutte le vittime innocenti di reato, l'impegno di tante cittadine e cittadini verso il bene comune.

Ciascuna squadra partecipante porterà il nome di due giovanissime vittime innocenti del nostro territorio: Fabio De Pandi, Maurizio Estate, Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio, Salvatore De Falco, Claudio Taglialatela, Paolo Castaldi, Luigi Sequino, Annalisa Durante, Antonio Landieri, Gelsomina Verde, Luigi Sica, Genny Cesarano, Ciro Colonna, Francesco Pio Maimone e Giovanbattista Cutolo.

La parte sportiva è stata affidata alla Fipav Campania, e gode del patrocinio del Coni regionale, nonché della prima Municipalità del Comune di Napoli. A sostenere la kermesse sportiva la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, con la Fondazione Giancarlo Siani, Libera e il Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

L'iniziativa è stata resa possibile dalla concessione degli spazi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

"Il valore formativo dello sport è indiscutibile - ha dichiarato don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania - abbinarlo alla memoria delle vittime innocenti di reato, alla memoria di Giancarlo Siani, significa condurre un doppio passo verso la strada della giustizia.

Mediante lo sport educhiamo ai valori, mediante il ricordo delle vittime innocenti rendiamo questi valori concreti nelle azioni di ogni giorno, soprattutto in un luogo magnifico, come il nostro lungomare, che però negli ultimi anni ha fatto da sfondo a numerosi atti violenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA