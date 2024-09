Sbanda e finisce contro cabina elettrica nell'Avellinese

Ha perso il controllo dell'auto che, dopo essersi ribaltata, ha concluso la corsa schiantandosi contro una cabina elettrica. L'incidente si è verificato in via sant'Andrea Apostolo a Solofra, in provincia di Avellino. La 40enne che era alla guida è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che hanno provveduto al suo trasferimento in ospedale. Secondo i sanitari, non è pericolo di vita.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia.



