Pusher arrestato nel centro di Avellino

Un pusher di nazionalità gambiana è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Avellino intercettato subito dopo la cessione di dosi di hashish ad un giovane di nazionalità afgana.

L'arresto è avvenuto all'interno del parco "Di Nunno" nella centralissima piazza Kennedy dove da giorni finanzieri, ma anche la Polizia di Stato, monitoravano il continuo via vai di giovani extracomunitari.

Il giovane arrestato, già colpito da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino, è stato trovato in possesso di otto grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e denaro contante che sono stati sequestrati.



