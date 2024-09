Paura nel Salernitano, incendio nella stazione ferroviaria

Paura questa notte poco prima delle due per un incendio divampato all'interno della stazione ferroviaria di Pontecagnano Faiano (Salerno). Alcuni residenti hanno allertato i vigili del fuoco per segnalare delle fiamme. I caschi rossi di Giffoni Valle Piana, supportati da un'autobotte, al loro arrivo hanno scoperto che il rogo aveva interessato delle bobine di legno, depositate su uno spazio adiacente ai binari, sotto una struttura in metallo.

Fortunatamente la stazione a quell'ora era deserta e i vigili del fuoco hanno potuto estinguere l'incendio e mettere in sicurezza la zona senza grosse conseguenze per la struttura. Non sono chiare al momento le cause del rogo.



