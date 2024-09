Medici aggrediti, prefetto intensifica controllo territorio

In relazione all'aggressione, verificatasi nella serata di ieri, di due medici di turno nella guardia medica di Melito di Napoli da parte di cinque persone, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell'immediatezza l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Il prefetto ha altresì espresso la propria vicinanza ai due sanitari aggrediti, ribadendo "il forte impegno delle forze dell'ordine per contrastare il grave fenomeno delle violenze ai danni del personale sanitario, attraverso specifici, mirati interventi per incrementare la sicurezza e contribuire a creare, negli ospedali e negli ambulatori medici, un clima sereno e accogliente per pazienti e visitatori".



