Giovane accoltellato nella notte a Scampia, indagano carabinieri

I carabinieri stanno indagando sull'accoltellamento subito da un giovane di 26 anni del rione Scampia di Napoli nella tarda serata di ieri.

I militari del nucleo operativo e della pattuglia mobile di zona del Vomero sono interventi nel pronto soccorso del Cardarelli dove si trovava il 26enne colpito da alcuni fendenti alla schiena e alla nuca. Il ventiseienne per fortuna non è in pericolo di vita: 15 i giorni di prognosi.

L'aggressione sarebbe avvenuta in via Monterosa ma sono in corso accertamenti per verificare dinamica e luogo dell'accoltellamento.



