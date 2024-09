DAY, il contributo dei giovani alla vita politica della città

In Sala dei Baroni a Napoli è stato presentato il progetto 'Democratic Activation of Youth': è un modello di partecipazione che vede i giovani protagonisti, insieme alle autorità locali, dei processi decisionali che li riguardano. L'iniziativa, finanziata dall'Unione Europea, ha coinvolto circa duemila studenti delle municipalità 2, 4 e 6.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Chiara Marciani - di un progetto che ha permesso a tanti giovani della nostra città di avvicinarsi alle istituzioni, di poter raccontare i loro problemi e le loro proposte per vivere meglio la città. Un lungo progetto che ha visto quindi tanti giovani avvicinarsi alle istituzioni e alla politica che viene spesso considerata lontana dalle loro vite.

L'augurio è quindi che questa esperienza pilota, questo progetto possa portarci avanti, insieme al lavoro che sta facendo costantemente il Forum dei Giovani in modo che le loro idee, le loro proposte, i loro progetti possano rendere più vivibile la città per i nostri giovani e accompagnarli nel loro percorso di crescita".

Lucianna Balzano, della Fondazione L'Albero della Vita, evidenzia che "è stato messo su un progetto costruito e partecipato con gli stessi ragazzi che ha avuto una eco e una disseminazione non solo nelle Municipalità direttamente interessate, ma anche nelle altre, anche a livello nazionale e internazionale perchè una delegazione dei ragazzi è andata a Bruxelles a presentare questo modello agli europarlamentari e alle altre organizzazioni che in Europa si occupano di partecipazione giovanile".



